Samsung Galaxy S24 modelleri 31 milyon adet sattı

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Samsung, Galaxy S24 serisiyle büyük bir başarı elde etti. Yeni bir rapora göre, Galaxy S24 ailesi 31 milyon adet satarak Galaxy S23 serisine göre yüzde 17'lik bir artış gösterdi.

GALAXY S24 SERİSİNİN SATIŞ BAŞARISI

Galaxy S24 serisi, Ekim 2024 itibarıyla 31 milyon adet satıldı. Bu rakam, Galaxy S23 serisinin aynı dönemdeki satış rakamlarını geride bıraktı.

EN ÇOK SATAN MODEL: GALAXY S24 ULTRA

Serinin en çok satan modeli, 14,65 milyon adetle Galaxy S24 Ultra oldu. Galaxy S24, 10,94 milyon adet satarken, Galaxy S24 Plus ise 6,27 milyon adetlik satış rakamına ulaştı.

Galaxy S24 serisinin başarısı, Galaxy S25 ailesi için beklentileri yükseltti. Samsung, 2025 yılı sonuna kadar 37 milyon adet S25 serisi telefon satmayı hedefliyor.

KATLANABİLİR TELEFONLARDA DÜŞÜŞ

Samsung'un katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6, Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5'e göre daha düşük satış rakamlarına ulaştı.

Bu durum, katlanabilir telefon pazarının henüz beklenen büyüklüğe ulaşmadığını gösteriyor.