Samsung Galaxy S24 satışları, Galaxy S23 modellerini geride bıraktı

Haber Merkezi

Samsung, Galaxy S24 serisiyle akıllı telefon pazarındaki gücünü bir kez daha kanıtladı. Galaxy S24 serisi, Galaxy S23 serisine göre yüzde 17 daha fazla satış rakamına ulaştı.

Sektör kaynaklarına göre, Galaxy S24 serisi ilk 10 ayda 31,85 milyon adet sattı. Aynı dönemde Galaxy S23 serisi ise 27,26 milyon adet satmıştı.

SATIŞ RAKAMLARI

Galaxy S24 serisinin satış rakamları şöyle:

Galaxy S24 Ultra: 14,65 milyon adet

Galaxy S24: 10,94 milyon adet

Galaxy S24 Plus: 6,27 milyon adet

Galaxy S23 serisinin satış rakamları ise şöyle:

Galaxy S23 Ultra: 12,6 milyon adet

Galaxy S23: 9,69 milyon adet

Galaxy S23 Plus: 4,97 milyon adet

Samsung'un katlanabilir telefonları da giderek daha popüler hale geliyor. Galaxy Z Fold 6, 1,81 milyon adet satarken, Galaxy Z Flip 6 ise 2,47 milyon adet sattı. Bu, önceki modellere göre yüzde 9'luk bir artışa işaret ediyor.

GALAXY S25 YOLDA

Samsung'un Galaxy S25 serisini 2025'in Ocak ayı sonu veya Şubat ayı başında tanıtması bekleniyor.

Ancak artan üretim maliyetleri nedeniyle Galaxy S25 serisinin fiyatlarının artması bekleniyor.