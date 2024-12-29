Samsung Galaxy S25 daha fazla RAM ve depolama ile geliyor

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Samsung, yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S25'in temel modelinde daha fazla RAM ve depolama alanı sunmaya hazırlanıyor.

Galaxy S24'ün 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile eleştirilmesinin ardından Samsung, Galaxy S25'te bu özellikleri iyileştirdi.

RAM VE DEPOLAMA ALANI ARTIYOR

Galaxy S25'in temel modeli, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile gelecek. Bu, Galaxy S24'e göre önemli bir artış.

GALAXY S25 ULTRA'DA 16 GB RAM

Galaxy S25 Ultra'nın ise tüm modellerinde 16 GB RAM'e sahip olacağı söyleniyor. Bu, Galaxy S25 Ultra'yı daha da güçlü hale getirecek.

Samsung, Galaxy S25 serisiyle Çinli rakiplerinin sunduğu yüksek RAM ve depolama alanına sahip telefonlarla rekabet etmeyi hedefliyor.

Daha fazla RAM ve depolama alanı, Galaxy S25 kullanıcılarına daha iyi bir performans ve daha fazla depolama alanı sağlayacak.

Galaxy S25'in temel modelinde yapılan bu iyileştirmeler, telefonun beklentileri karşılamasına yardımcı olabilir.

Samsung, yeni amiral gemisi serisiyle Android pazarında güçlü bir konuma sahip olmayı hedefliyor.