Samsung Galaxy S25 Edge, bataryasıyla hayal kırıklığı yaratabilir

Haber Merkezi

Son olarak, telefonun pil sertifikası bilgileri ortaya çıktı ve bu bilgiler, Samsung hayranlarını üzecek gibi görünüyor. İddialara göre, Galaxy S25 Edge'in pil kapasitesi 3900 mAh olacak.

İNCE TASARIMIN BEDELİ

Galaxy S25 Edge'in ince tasarımı, telefonun pil kapasitesini olumsuz etkiliyor. Samsung, telefonun inceliğini korumak için pil kapasitesinden ödün vermek zorunda kalmış gibi görünüyor.

Bu durum, Galaxy S25 Edge'in, Galaxy S25 serisinin diğer modellerine göre daha kısa bir pil ömrüne sahip olacağı anlamına geliyor.

REKABETİN GERİSİNDE KALABİLİR

Özellikle, 4000 mAh ve üzeri pil kapasitesine sahip modellerin yaygınlaştığı bir dönemde, Galaxy S25 Edge'in bu özelliğiyle rekabet etmesi zorlaşabilir.

FİYATI DA YÜKSEK OLACAK

Galaxy S25 Edge'in sadece pil kapasitesi değil, fiyatı da tartışma konusu. İddialara göre, telefonun 256 GB'lık modeli 1000 dolar, 512 GB'lık modeli ise 1100 dolardan satışa sunulacak. Bu fiyatlar, Galaxy S25 Edge'i, rakiplerine göre daha pahalı bir seçenek haline getiriyor.