Samsung Galaxy S25 Edge bekleneni veremedi: Üretim yavaşlıyor

Samsung'un geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürdüğü ve 5,8 mm'lik ultra ince tasarımıyla öne çıkan yeni modeli Galaxy S25 Edge, satışlarda hayal kırıklığı yarattı.

Şirket içi kaynaklara dayandırılan haberlere göre, yeni tasarım kullanıcıların ilgisini çekmedi.

ÜRETİM YAVAŞLIYOR

The Elec'in haberine göre, Galaxy S25 Edge modelinin satışları beklentilerin çok altında kaldı. Bu durum üzerine Samsung, haziran ayında telefonun üretimini yavaşlatma kararı aldı.

Bu, yeni piyasaya sürülmüş bir amiral gemisi modeli için oldukça sıra dışı bir durum. Normalde Samsung, yeni telefonlarının ilk üç ay boyunca yüksek satış rakamlarına ulaşmasını bekliyordu.

KULLANICILAR İNCELİK DEĞİL, ÖZELLİK İSTİYOR

Satışlardaki bu başarısızlık, günümüzdeki kullanıcıların önceliklerinin değiştiğinin bir yansıması olarak görülüyor.

Kullanıcıların, ultra ince bir tasarımdan ziyade daha büyük batarya, iyi soğutma sistemleri ve gelişmiş kamera gibi özelliklere daha fazla önem verdiği belirtiliyor.

İnce telefonlarda genellikle bu özelliklerden taviz verilmesi gerektiği için, Galaxy S25 Edge'in tasarımı beklenen ilgiyi görmedi.

Samsung'un "Plus" modelinin yerini alması planlanan Edge serisinin geleceği, bu satış rakamlarından sonra belirsizliğini koruyor.