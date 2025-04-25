Samsung Galaxy S25 Edge'in tanıtım tarihi ortaya çıktı

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Samsung'un Galaxy S25 serisine ultra ince bir premium model ekleyeceği yönündeki söylentiler güçleniyor.

Fnnews kaynaklı ve @Jukanlosreve tarafından fark edilen yeni bir rapora göre, Samsung Galaxy S25 Edge olarak adlandırılması beklenen bu dördüncü model için nihayet bir lansman tarihi belirlenmiş olabilir: 13 Mayıs.

Raporda, ismi açıklanmayan bir sektör kaynağının, Samsung'un belirtilen tarihte özel bir 'Galaxy Unpacked' etkinliği düzenleyeceğini ve bu etkinlikte Samsung Galaxy S25 Edge'in çeşitli teknik özelliklerinin, renk seçeneklerinin ve fiyatının duyurulacağını belirttiği iddia ediliyor.

Samsung'un sadece tek bir ürün lansmanı için özel bir etkinlik düzenlemesi alışılmadık olsa da etkinliğin canlı yayınlanma olasılığı bulunuyor.

BELİRLİ ÜL

Raporda yer alan en dikkat çekici detaylardan biri ise telefonun ilk etapta oldukça sınırlı bir pazarda satışa sunulacak olması.

İddiaya göre Samsung Galaxy S25 Edge, başlangıçta yalnızca Güney Kore, ABD ve Çin olmak üzere üç hedef pazarda piyasaya sürülecek.

ÖN SİPARİŞ VE SATIŞ TARİHLERİ (SÖYLENTİ)

Eğer 13 Mayıs lansman tarihi doğruysa, Samsung Galaxy S25 Edge için ön siparişlerin hemen ertesi gün, yani 14 Mayıs'ta başlayıp 20 Mayıs'ta sona ermesi bekleniyor.

Telefonun ilk olarak Güney Kore ve Çin'de, kısa bir süre sonra da ABD'de raflardaki yerini alması planlanıyor.

Daha önceki bir tahmine göre, Samsung'un Samsung Galaxy S25 Edge için ilk üretim hedefi yalnızca 40 bin adet civarındaydı.

Ancak bu düşük rakamın, ilk üç pazardaki tepkiyi ölçmek amacıyla belirlenmiş olabileceği düşünülüyor.

Eğer telefon popülerlik kazanırsa, Samsung üretim hızını artırabilir. Fiyatlandırma açısından ise Samsung Galaxy S25 Edge'in, Galaxy S25 Plus ile Galaxy S25 Ultra modelleri arasında konumlanması bekleniyor.