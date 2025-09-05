Samsung Galaxy S25 FE tanıtıldı: İşte özellikleri

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, IFA 2025 etkinlikleri kapsamında merakla beklenen uygun fiyatlı amiral gemisi telefonu Galaxy S25 FE'yi resmen duyurdu.

Yeni Samsung Galaxy S25 FE, selefine göre daha kompakt bir tasarım ve güncellenmiş teknik özellikler sunuyor.

120 HZ LTPO EKRAN VE EXYNOS 2400 İŞLEMCİ

Telefonun 6.7 inç boyutundaki FHD+ çözünürlüklü ekranı, 120 Hz yenileme hızı sunan yüksek verimli bir LTPO panel kullanıyor.

Cihazın kalbinde ise 8 GB RAM ile desteklenen Exynos 2400 işlemci bulunuyor.

KAMERA VE BATARYA ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy S25 FE, 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 8 MP telefoto kameradan oluşan üçlü bir kuruluma sahip.

4.900 mAh kapasiteli bataryası ise 45W kablolu ve 15W kablosuz şarj desteği sunuyor.

Galaxy S25 FE’nin Türkiye fiyatı bugün belli olacak. Telefonu satın alanlara 6 aylık Google AI Pro hediye edilecek.

SAMSUNG GALAXY S25 FE TÜM ÖZELLİKLER

Ekran: 6.7-inç FHD Dynamic AMOLED 2X Ekran 120Hz yenileme hızı

Boyut ve Ağırlık: 76.6 X 161.3 X 7.4mm, 190g

Kamera: -12MP Ultra-Geniş Kamera (F2.2, FOV 123˚)

50 MP Geniş Kamera (OIS F1.8, FOV 85˚)

8 MP Telefoto Kamera (3x Optik Zoom, OIS F2.4, FOV 32˚)

12MP Ön Kamera (F2.2, FOV 80˚)

İşlemci: Exynos 2400 (4nm)

Depolama ve Hafıza: 8 + 128GB, 8 + 256GB , 8 + 512GB

Batarya: 4.900 mAh

Şarj: 45 W kablolu şarj (yaklaşık 30 dakikada %69'a kadar şarj), Hızlı Kablosuz Şarj, Wireless PowerShare

İşletim Sistemi: Android 16, One UI 8.0

Bağlantı: 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct, Bluetooth® v 5.4

Suya Dayanıklılık: IP 68