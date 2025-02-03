Samsung Galaxy S25 henüz teslim edilmeden dev bir güncelleme aldı

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Samsung, yeni amiral gemisi serisi Galaxy S25 için 24 GB boyutunda büyük bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme, telefonların piyasaya sürülmesinden önce birçok yeni özellik ve iyileştirme getiriyor.

ANDROİD 15 TABANLI ONE UI 7

Galaxy S25 serisi, Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzüyle kutudan çıkacak. Bu güncelleme, Android 15'in yeni özelliklerinin yanı sıra Samsung'a özgü birçok yenilik de sunuyor.

YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİ

Galaxy S25 serisi, yapay zeka destekli birçok özellikle geliyor. Bu özellikler arasında Bixby asistanı, Now Bar ve Kişisel Veri Motoru gibi özellikler yer alıyor.

Galaxy S25 serisi için yayınlanan güncelleme, 24 GB boyutunda. Bu, Galaxy S24 için yayınlanan 14 GB'lık güncellemeye göre önemli ölçüde daha büyük.

Güncellemenin boyutunun, yeni yapay zeka özelliklerinin eklenmesinden kaynaklandığı düşünülüyor.

DİĞER ÖZELLİKLER

Galaxy S25 serisi, Snapdragon 8 Elite işlemci, 12 GB veya 16 GB RAM, 1 TB'a kadar depolama, 200 MP ana kamera ve 45W hızlı şarjlı 5.000 mAh batarya gibi özelliklerle geliyor.