Samsung Galaxy S25 için ücretsiz Google Gemini Advanced geliyor

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Samsung, Galaxy S25 serisi telefonları satın alan kullanıcılara Google'ın Gemini Advanced yapay zeka hizmetini ücretsiz olarak sunacak. Bu kampanya, Galaxy S25 serisini daha cazip hale getirmeyi hedefliyor.

GEMİNİ ADVANCED NEDİR

Gemini Advanced, Google'ın gelişmiş yapay zeka özelliklerini içeren ücretli bir abonelik hizmeti.

Normalde aylık 19,99 dolara satılan bu hizmet, Galaxy S25 serisiyle birlikte ücretsiz olarak sunulacak.

Galaxy S25 kullanıcıları, Gemini Advanced'ı 3 ay boyunca ücretsiz kullanabilecek. S25+ kullanıcıları için bu süre 6 ay, S25 Ultra kullanıcıları için ise 1 yıl olacak.

Google uygulamasının beta sürümünde bulunan kod dizeleri, Samsung'un Galaxy S25 serisiyle birlikte Gemini Advanced'ı ücretsiz olarak sunacağını gösteriyor.

YAPAY ZEKA REKABETİ

Samsung, yapay zeka alanında Apple ve diğer rakipleriyle mücadele ediyor. Galaxy S25 serisiyle birlikte Gemini Advanced'ı ücretsiz sunmak, Samsung'un rekabet gücünü artırabilir.

Galaxy S25 serisi, Gemini Advanced'ın yanı sıra Samsung'un kendi geliştirdiği yapay zeka özellikleri olan Galaxy AI da içerecek.