Samsung, Galaxy S25 için yeterli Exynos 2500 üretemiyor

Haber Merkezi

Samsung'un Exynos 2500 işlemcisini ürettiği 3nm üretim sürecinde verimlilik oranının yüzde 20 seviyesinde olduğu bildiriliyor.

Bu, üretilen yongaların sadece yüzde 20'sinin Galaxy telefonlar gibi cihazlarda kullanılabilecek kalitede olduğu anlamına geliyor.

Samsung'un dökümhanesi, modern üst düzey mobil yonga setlerinin üretildiği ikinci nesil 3nm sürecinde henüz istenen verimliliğe ulaşamadı.

GALAXY S25 SERİSİNDE SNAPDRAGON İŞLEMCİ KULLANILABİLİR

Exynos 2500'deki üretim sorunları nedeniyle Samsung, Galaxy S25 serisinde Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisini kullanmak zorunda kalabilir.

Samsung'un, S25'in işlemci gücünü Exynos 2500 ve Snapdragon 8 Elite arasında bölüştürüp bölüştürmeyeceğine karar vermek için birkaç hafta daha zamanı olduğu belirtiliyor.

Ancak Exynos 2500'deki verimlilik sorunları çözülmezse, Samsung tüm Galaxy S25 modellerinde Snapdragon işlemci kullanabilir.

3nm üretim sürecindeki düşük verimlilik, Samsung için kötü bir haber. Şirket, milyonlarca satmayı hedeflediği Galaxy S25 serisi için yeterli sayıda Exynos 2500 üretmekte zorlanıyor.

Ayrıca, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisini kullanmak, Samsung'un maliyetlerini artırabilir.

MEDIATEK DE GÜNDEMDE

Samsung, Galaxy S25 serisi için MediaTek'in Dimensity 9400 işlemcisini de değerlendirdi.

Ancak bu işlemcinin de yeterli verimliliği sağlayamayabileceği belirtiliyor. Dimensity 9400'ün, gelecek sonbaharda piyasaya sürülecek olan Galaxy S25 FE modelinde kullanılması bekleniyor.