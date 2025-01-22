Samsung Galaxy S25 modelleri tanıtıldı: İşte fiyatları ve öne çıkan tüm özellikleri

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Samsung, bugün düzenlediği etkinlikte yeni amiral gemisi serisi Galaxy S25'i tanıttı. Serinin en dikkat çeken modelleri olan Galaxy S25 ve Galaxy S25+, etkileyici özellikleri ve şık tasarımlarıyla göz dolduruyor.

Serinin en üst modeli olan Galaxy S25 Ultra ise yeni bir tasarımla karşımıza çıkıyor.

TASARIM

Galaxy S25 ve S25+, önceki modellere benzer bir tasarım dilini benimsiyor. İnce çerçeveler ve modern çizgiler, telefonlara zarif bir görünüm kazandırıyor.

Galaxy S25, 6.17 inçlik kompakt bir ekran boyutuna sahipken, S25+ daha büyük bir ekranla geliyor. Titanyum gövde gibi premium özellikler ise Galaxy S25 Ultra modeline özgü olacak.

EKRAN

Samsung'un AMOLED ekranları, her zaman olduğu gibi yine göz dolduruyor. Galaxy S25, 6.2 inçlik Dinamik AMOLED 2X ekranıyla canlı ve keskin görüntüler sunuyor.

Galaxy S25+ ise 6.7 inçlik QHD+ çözünürlüklü daha büyük bir ekranla geliyor. Her iki model de 120Hz yenileme hızıyla akıcı bir kullanım deneyimi sunuyor.

PERFORMANS

Galaxy S25 ve S25+, Qualcomm'un en yeni ve güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite ile donatıldı.

Güç verimliliği ve yüksek performansı bir arada sunan bu işlemci, telefonların her türlü görevi sorunsuz bir şekilde yerine getirmesini sağlıyor.

Ayrıca, her iki modelde de 12 GB RAM bulunuyor. Bu da, yapay zeka özelliklerinin daha verimli çalışmasını sağlıyor.

KAMERA

Galaxy S25 ve S25+, gelişmiş kamera sistemleriyle profesyonel düzeyde fotoğraf ve video çekimleri yapmanıza olanak tanıyor.

50MP ana kamera, ultra geniş açılı lens ve telefoto lens, farklı perspektiflerden etkileyici görüntüler yakalamanızı sağlıyor.

YAPAY ZEKA

Samsung, Galaxy S24 serisiyle tanıttığı Galaxy AI ile akıllı telefonlarda yapay zeka devrimini başlatmıştı

Galaxy S25 serisi, bu devrimi yeni yapay zeka özellikleriyle daha da ileriye taşıyor. İşte öne çıkan Galaxy AI özellikleri:

Now Brief: Günlük rutinlerinizi analiz ederek size kişiselleştirilmiş bir özet sunar.

Cross-app Action: Sadece sesli komutlarla birden fazla uygulamada işlem yapabilirsiniz.

AI ile Portre Çekimleri: Zorlu ışık koşullarında bile mükemmel portreler çekebilirsiniz.

Nightography Video: Gece videolarında daha net ve detaylı görüntüler elde edebilirsiniz.

TÜM ÖZELLİKLER

Samsung Galaxy S25:

Ekran: 6.2 inç, 1080x2340 çözünürlük, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Elite

RAM: 12 GB

Depolama: 128 GB/256 GB

Arka Kamera: 50MP (geniş), 10MP (telefoto), 12MP (ultra geniş)

Ön Kamera: 12 MP

Pil: 4.000 mAh, 25W kablolu, 15W kablosuz (Qi2)

İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7

Boyutlar ve Ağırlık: 146.9 x 70.5 x 7.2 mm, 162 gram

Samsung Galaxy S25 Plus:

Ekran: 6.7 inç, 1440x3120 çözünürlük, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Elite

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB

Arka Kamera: 50MP (geniş), 10MP (telefoto), 12MP (ultra geniş)

Ön Kamera: 12 MP

Pil: 4.900 mAh, 45W kablolu, 15W kablosuz (Qi2)

İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7

Boyutlar ve Ağırlık: 158.4 x 75.8 x 7.3 mm, 190 gram

SERİNİN EN GÜÇLÜSÜ: GALAXY S25 ULTRA

Serinin en güçlü modeli olan Galaxy S25 Ultra, hem donanımı hem de yapay zeka özellikleriyle beklentileri aşmayı hedefliyor.

Galaxy S25 Ultra, tasarımda önemli bir değişikliğe giderek daha oval köşelere sahip oldu. Bu sayede telefonun ergonomisi ve tek elle kullanım kolaylığı artırıldı.

Galaxy S25 Ultra, 6.9 inç büyüklüğünde Dinamik AMOLED bir ekranla geliyor. QHD+ (2K) çözünürlük sunan bu ekran, 120 Hz yenileme hızıyla akıcı bir görüntü deneyimi sunuyor.

Ayrıca, Galaxy S25 Ultra, bugüne kadarki en yüksek ekran parlaklığına sahip telefonlardan biri. Bu sayede, güneş ışığında bile ekran içeriğini rahatlıkla görebilirsiniz.

PERFORMANS

Galaxy S25 Ultra, Snapdragon 8 Elite işlemcisinin özel olarak optimize edilmiş bir versiyonuyla geliyor.

Qualcomm Oryon CPU sayesinde 4.32 GHz frekans hızına ulaşabilen bu işlemci, telefonun performansını zirveye taşıyor. 12 GB RAM ise yapay zeka özelliklerinin ve çoklu görevlerin sorunsuz çalışmasını sağlıyor.

KAMERA

Galaxy S25 Ultra, piyasadaki en iyi kamera kurulumlarından birine sahip. 200 MP çözünürlüğündeki ana kamera, profesyonel düzeyde fotoğraflar çekmenizi sağlıyor.

50 MP çözünürlüklü 5x optik yakınlaştırma sunan telefoto kamera ise uzaktaki nesneleri net bir şekilde yakalıyor.

Samsung'un gelişmiş yapay zeka destekli kamera yazılımı, her koşulda mükemmel fotoğraflar çekmenize yardımcı oluyor. Özellikle düşük ışık koşullarında etkileyici sonuçlar elde edebilirsiniz.

Samsung Galaxy S25 Ultra tüm özellikler:

İşlemci: Snapdragon 8 Elite (2 adet 4.32 GHz CPU, 6 adet 3.53 GHz CPU), Adreno 830 GPU

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0

Ekran: 6.9 inç Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10+, 1440 x 3120 piksel, 505 ppi

Arka Kamera: 200 MP (f/1.7), 50 MP ultra geniş açı (f/2.0), 50 MP 5x optik periskop (f/3.4), 10 MP 3x optik telefoto (f/2.4)

Ön Kamera: 12 MP (f/2.2)

Batarya: 5000 mAh, 45W kablolu, 25W kablosuz şarj

İşletim Sistemi: Android 15, One UI 7

Boyutlar: 162.8 x 77.6 x 8.2 mm

Ağırlık: 219 gram

SAMSUNG GALAXY S25 SERİSİ FİYATLARI

Samsung Galaxy S25:

12 GB + 128 GB: 51.499 TL

12 GB + 256 GB: 55.499 TL

Samsung Galaxy S25 Plus:

12 GB + 256 GB: 63.499 TL

Samsung Galaxy S25 Ultra:

12 GB + 256 GB: 83.499 TL

12 GB + 512 GB: 91.499 TL

12 GB + 1 TB: 101.499 TL