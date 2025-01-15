Samsung Galaxy S25 modellerinin fiyatları artacak

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Samsung'un merakla beklenen yeni amiral gemisi serisi Galaxy S25, S25 Plus ve S25 Ultra'nın fiyatları hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Güney Kore merkezli bir medya kuruluşunun haberine göre, Galaxy S25 serisinin fiyatları, geçen yıl piyasaya sürülen Galaxy S24 serisine göre "hafif" bir artış gösterecek.

FİYAT ARTIŞININ NEDENLERİ

Galaxy S25 serisindeki fiyat artışının birkaç nedeni bulunuyor. Bunlardan ilki, Snapdragon 8 Elite işlemcilerin kullanılması ve daha yüksek bellek ve depolama seçeneklerinin sunulması nedeniyle artan üretim maliyetleri.

Ayrıca, Güney Kore wonunun değer kaybetmesi de Samsung'un parça ithalat maliyetlerini artırarak fiyatlara yansımış durumda.

SAMSUNG, FİYATLANDIRMA KONUSUNDA ZORLANIYOR

Habere göre, Samsung yöneticileri, yüksek fiyat artışının talebi olumsuz etkileyebileceğinden endişe ediyor.

Bu nedenle, Galaxy S25 serisi için Galaxy S24 serisiyle aynı fiyatları korumayı da değerlendirmişler. Ancak, artan maliyetler nedeniyle bu mümkün olmamış gibi görünüyor.

BEKLENEN FİYATLAR

Son rapor, Galaxy S25 serisinin kesin fiyatlarını açıklamıyor. Ancak, daha önce yapılan tahminlere göre, Galaxy S25'in 850 dolar, Galaxy S25 Plus'ın 1.050 dolar ve Galaxy S25 Ultra'nın 1.350 dolar olması bekleniyor. Bu fiyatlar, Galaxy S24 serisine göre 50 dolarlık bir artış anlamına geliyor.

Galaxy S25 serisinin tasarımı ve teknik özellikleri büyük ölçüde Galaxy S24 serisiyle benzerlik gösteriyor.

Bu nedenle, fiyatlandırma, Galaxy S25 serisinin başarısı için belirleyici bir faktör olabilir. Samsung'un, hem tüketicileri memnun edecek hem de karlılığını koruyacak bir fiyatlandırma stratejisi belirlemesi gerekiyor.