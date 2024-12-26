Samsung Galaxy S25 ön siparişleri 24 Ocak'ta başlayacak

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Samsung, yeni amiral gemisi serisi Galaxy S25'in çıkış tarihini netleştirdi. Galaxy S25, S25 Plus ve S25 Ultra modelleri, 22 Ocak'ta tanıtılacak ve 24 Ocak'ta ön siparişe açılacak.

Galaxy S25 serisi için ön siparişler 24 Ocak'ta başlayacak ve 3 Şubat'ta sona erecek. Ön sipariş verenler, cihazlarını 4 Şubat'tan itibaren teslim alabilecekler. Genel satışlar ise 7 Şubat'ta başlayacak.

GALAXY S25 SERİSİNDE NELER YENİ

Galaxy S25 serisi, birçok yeni özellikle geliyor:

İnce ve hafif tasarımıyla dikkat çekecek olan Galaxy S25 Slim, seriye yeni bir soluk getirecek.

Galaxy S25 Ultra, 512 GB ve 1 TB depolama seçeneklerinde 16 GB RAM ile gelecek. Galaxy S25 Ultra'nın ultra geniş açılı kamerası, 12 MP'den 50 MP'ye yükseltildi.

Telefonlar, Qualcomm'un en yeni ve güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite ile güçlendirilecek.

Galaxy S25 serisi, Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzüyle kutudan çıkacak.

YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİ

Samsung, Galaxy S25 serisinde yapay zeka destekli özelliklere odaklanıyor. Gelişmiş çoklu görev ve yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme gibi özellikler, Galaxy S25 deneyimini zenginleştirecek.