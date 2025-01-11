Samsung Galaxy S25, S25 Plus ve S25 Ultra'nın yüksek çözünürlüklü resmi görselleri sızdırıldı

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Samsung Galaxy S25 serisi, 22 Ocak'ta düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılmadan önce resmi görselleriyle ortaya çıktı.

Evan Blass tarafından sızdırılan görseller, telefonların tasarım detaylarını ve renk seçeneklerini gözler önüne seriyor.

TASARIM VE RENK SEÇENEKLERİ

Görsellerde Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra'nın mavi tonlarında olduğu görülüyor. Galaxy S25'in Buz Mavisi, S25+'ın Lacivert ve S25 Ultra'nın ise Titanyum Gümüş Mavisi renkleriyle gelmesi bekleniyor.

SNAPDRAGON 8 ELİTE İŞLEMCİ

Galaxy S25 serisi, Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci ile güçlendirilmiş. Bu işlemci, Galaxy S25 Ultra'nın bir önceki modele göre yüzde 40 daha hızlı olmasını sağlıyor.

Galaxy S25 Plus ve S25 Ultra'nın 16 GB RAM seçeneğiyle de sunulması bekleniyor. Bu, Galaxy AI'nın daha verimli çalışmasını sağlayacak.

Galaxy S25 serisi, LLM destekli yeni bir Bixby asistanı ile gelecek. Galaxy AI, Apple Intelligence'a rakip olacak ve gelişmiş yapay zeka özellikleri sunacak.