Samsung Galaxy S25 Serisi, ABD ve küresel versiyonlarda farklılık gösterecek

Haber Merkezi

Samsung Galaxy S25 serisi, ABD ve küresel versiyonlarda bazı farklılıklar gösterecek. FCC belgelerine göre, UWB desteği ve şarj hızları gibi özellikler iki versiyon arasında farklı olabilir.

UWB DESTEĞİNDE FARKLILIK

ABD versiyonunda sadece Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra modellerinde UWB (Ultra Geniş Bant) desteği bulunurken, küresel versiyonda tüm modellerde UWB desteği bulunacak.

UWB, Samsung'un SmartTag 2 ürün izleyicisiyle uyumlu çalışarak kayıp eşyaların daha hassas bir şekilde bulunmasını sağlıyor.

ŞARJ HIZLARINDA DA FARK VAR

ABD versiyonunda Galaxy S25 25W, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra ise 45W hızlı şarjı desteklerken, küresel versiyonda Galaxy S25 ve Galaxy S25+ 25W, Galaxy S25 Ultra ise 45W hızlı şarjı destekleyecek.

DİĞER ÖZELLİKLER

Galaxy S25 serisi, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6E, GNSS, NFC ve 5G bağlantı özelliklerine sahip olacak.

Galaxy S25 Ultra modelinde ayrıca S Pen desteği, kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj gibi özellikler de bulunacak.

ÇIKIŞ TARİHİ YAKLAŞIYOR

Galaxy S25 serisinin önümüzdeki ay tanıtılması ve piyasaya sürülmesi bekleniyor. Samsung'un yeni amiral gemisi serisi, Android telefon pazarında büyük ilgi göreceğe benziyor.