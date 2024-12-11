Samsung Galaxy S25 serisi fiyatları, Galaxy S24 ailesine göre yüksek olacak

Haber Merkezi

Samsung, Galaxy S25 serisinin fiyatlarını artırmaya hazırlanıyor. Güney Kore merkezli teknoloji devi, artan maliyetleri gerekçe göstererek Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra modellerinin fiyatlarını Galaxy S24 serisine göre biraz daha yüksek belirleyecek.

GALAXY S24 SERİSİ FİYATLARI

Galaxy S24 serisinin mevcut fiyatları şöyle:

Galaxy S24 (6.2 inç): 128 GB - 799,99 dolar / 256 GB - 859,99 dolar

Galaxy S24+ (6.7 inç): 256 GB - 999,99 dolar / 512 GB - 1.119,99 dolar

Galaxy S24 Ultra (6.8 inç): 256 GB - 1.299,99 dolar / 512 GB - 1.419,99 dolar

GALAXY S25 SERİSİNDE FİYAT ARTIŞI

Galaxy S25 serisi, Galaxy S24 serisine göre daha pahalı olacak. Bu fiyat artışının nedenleri arasında, artan döviz kuru ve Snapdragon 8 Elite işlemcisinin yüksek maliyeti gösteriliyor.

TAHMİNİ FİYATLAR

Galaxy S25 serisinin tahmini fiyatları şöyle:

Galaxy S25 (6.2 inç): 128 GB - 849,99 dolar / 256 GB - 899,99 dolar

Galaxy S25+ (6.7 inç): 256 GB - 1.049,99 dolar / 512 GB - 1.159,99 dolar

Galaxy S25 Ultra (6.8 inç): 256 GB - 1.349,99 dolar / 512 GB - 1.499,99 dolar

GALAXY S25 SLİM

Galaxy S25 ailesinin bir diğer üyesi olan Galaxy S25 Slim'in ise Mart veya Nisan 2025'te piyasaya sürülmesi bekleniyor.

S25 Slim, ince tasarımı ve gelişmiş kamera özellikleriyle dikkat çekecek. Ancak, bu modelin de yüksek bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.