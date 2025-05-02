Samsung, Galaxy S25 serisi sayesinde gelirlerde rekor kırdı

Haber Merkezi

Samsung Electronics, 2025 yılının ilk çeyreği için mali sonuçlarını açıkladı ve şirket tarihinin en yüksek çeyreklik gelirine ulaştığını paylaştı.

Bu rekorun arkasındaki ana itici güç, şirketin 22 Ocak'ta tanıtıp 7 Şubat'ta piyasaya sürdüğü en yeni amiral gemisi serisi Galaxy S25'in güçlü satışları oldu.

Şirketin bu çeyrekteki geliri 79,14 trilyon KRW (yaklaşık 57,36 milyar dolar) olarak gerçekleşirken, işletme kârı 6,7 trilyon KRW (yaklaşık 4,89 milyar dolar) oldu.

ÇİP BİRİMİ GELİRLERİ ARTTI

Yarı iletkenler ve ekranları içeren Samsung'un Cihaz Çözümleri iş kolu, ilk çeyrekte 25,1 trilyon KRW (yaklaşık 17,52 milyar dolar) gelir ve 1,1 trilyon KRW (yaklaşık 770,3 milyon dolar) işletme kârı elde etti.

Bellek işi ise ortalama satış fiyatlarındaki (ASP) düşüşten ve Yüksek Bant Genişlikli Bellek (HBM) yongalarının satışlarındaki azalmadan etkilendi.

EKRAN TEKNOLOJİLERİ (SAMSUNG DISPLAY)

Samsung Display birimi ise ilk çeyrekte 5,9 trilyon KRW (yaklaşık 4,14 milyar dolar) satış ve 0,5 trilyon KRW (yaklaşık 350,57 milyon dolar) işletme kârı bildirdi.