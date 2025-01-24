Samsung Galaxy S25 serisi yeni nesil dijital güvenlikle öne çıkıyor

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Samsung, yeni amiral gemisi serisi Galaxy S25'te kuantum sonrası kriptografi kullanarak kullanıcı verilerinin güvenliğini sağlamayı hedefliyor.

Bu teknoloji, kuantum bilgisayarlar tarafından gerçekleştirilebilecek saldırılara karşı koruma sağlıyor.

KUANTUM SONRASI KRİPTOGRAFİ NEDİR

Kuantum sonrası kriptografi, kuantum bilgisayarlar tarafından kırılamayacak kadar güçlü şifreleme algoritmaları kullanıyor.

Kuantum bilgisayarlar, geleneksel şifreleme yöntemlerini kırabilme potansiyeline sahip.

Galaxy S25 serisi, kuantum sonrası kriptografi kullanarak kullanıcı verilerini koruyacak. Bu teknoloji, Samsung'un Knox Vault güvenlik sistemi ile birlikte çalışacak.

GALAXY AI VE KİŞİSEL VERİ MOTORU

Galaxy S25 serisi, gelişmiş yapay zeka özellikleri sunuyor. Galaxy AI ve Kişisel Veri Motoru, kullanıcı deneyimini kişiselleştirmek için veri topluyor.

Samsung, bu verilerin güvenliğini sağlamak için kuantum sonrası kriptografi kullanıyor.

Galaxy S25 serisi, Knox Matrix güvenlik panosu ile de geliyor. Bu panel, gelişmiş güvenlik ayarları ve hırsızlık koruması sunuyor.

Apple, henüz kuantum sonrası şifreleme hakkında bir açıklama yapmadı. Ancak, iPhone'larda AES-256 disk şifrelemesi gibi güçlü güvenlik önlemleri kullanılıyor.