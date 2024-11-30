Samsung Galaxy S25 Slim, dünya genelinde satışa çıkacak

Haber Merkezi

Samsung, akıllı telefon pazarında heyecan verici bir döneme giriyor. Galaxy S24 serisinin ardından merakla beklenen Galaxy S25 ailesi için geri sayım sürerken, Samsung cephesinden sürpriz bir haber geldi.

Şirket, Galaxy S25 serisine ek olarak Galaxy S25 Slim adlı yeni bir model üzerinde çalışıyor.

İnceliği ve hafifliğiyle öne çıkması beklenen Galaxy S25 Slim, Apple'ın iPhone 17 Air modeline rakip olarak konumlandırılacak.

KÜRESEL PAZARDA SATIŞA ÇIKACAK

Galaxy S25 Slim, sadece Güney Kore pazarına özel bir model olmayacak. GSMA IMEI veritabanında ortaya çıkan bilgilere göre, Galaxy S25 Slim'in SM-S937B/DS model numarasına sahip bir versiyonu da bulunacak.

Bu versiyonun küresel pazarda satışa sunulacağı ve Çift SIM desteğiyle geleceği belirtiliyor.

Galaxy S25 Slim'in ABD versiyonu olan SM-S937U daha önce aynı veritabanında ortaya çıkmıştı. Bu da telefonun farklı pazarlar için özelleştirilmiş versiyonlarının olacağını gösteriyor.

Galaxy S25 Slim, ince tasarımına rağmen güçlü özelliklerle donatılacak. Sızıntılara göre telefonun arka kamera kurulumu şu şekilde olacak:

200 MP 1/1.56 ISOCELL HP5 geniş açılı kamera

50MP 1/2.76 ISOCELL JN5 ultra geniş kamera

50MP 1/2.76 ISOCELL JN5 telefoto 3.5x kamera

Bu kamera kurulumu, Galaxy S25 Slim'in fotoğraf ve video performansıyla iddialı olacağını gösteriyor.

GALAXY S25 SLIM TANITIM TARİHİ

Samsung, amiral gemisi Galaxy S25 serisini ocak ayında tanıtmayı planlıyor. Ancak, Galaxy S25 Slim'in aynı etkinlikte tanıtılması beklenmiyor.

Galaxy S25 Slim'in 2025 yılının ikinci çeyreğinde, nisan veya mayıs aylarında duyurulacağı tahmin ediliyor.