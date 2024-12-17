Samsung Galaxy S25 Slim sınırlı sayıda üretilecek

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Samsung, Galaxy S25 ailesinin yeni üyesi Galaxy S25 Slim'in üretimine yönelik planlarını netleştirmeye başladı

. Güney Kore'den gelen bilgilere göre, Samsung bu modelin ilk üretim miktarını düşük tutmayı planlıyor.

GALAXY S25 SLİM'İN ÜRETİM HEDEFİ

Galaxy S25 Slim'in (veya Galaxy S25 SE) ilk üretim hedefi, 3 milyon adet olarak belirlendi.

Bu rakam, Galaxy Z Fold SE gibi özel üretim modellerine kıyasla yüksek olsa da Galaxy S serisinin diğer modellerine göre oldukça düşük.

FİYAT ENDİŞELERİ

Samsung, Galaxy S25 Slim'in gelişmiş kamera özellikleri ve ince tasarımı nedeniyle yüksek bir fiyat etiketine sahip olacağını tahmin ediyor.

Bu nedenle, şirket ilk etapta sınırlı sayıda üretim yaparak talebi ölçmeyi ve riskleri azaltmayı hedefliyor.

Galaxy S25 Slim'in, Galaxy S25 Plus ve S24 Plus ile benzer bir ekran boyutuna sahip olması bekleniyor.

6,66 inçlik bir ekranla gelmesi beklenen S25 Slim, "vanilya" S25 ve S25 Ultra modellerine göre daha kompakt bir tasarıma sahip olacak.

ÇIKIŞ TARİHİ

Galaxy S25 Slim'in ne kadar ince olacağı henüz bilinmiyor. Ancak, S24 Plus'ın 7,7 mm'lik profilinden daha ince olması bekleniyor.

Galaxy S25 Slim'in, Galaxy S25 serisinin diğer modellerinden birkaç ay sonra, Nisan 2025'te piyasaya sürülmesi bekleniyor.