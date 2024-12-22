Samsung Galaxy S25 Slim'in bazı özellikleri ortaya çıktı

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Samsung, Galaxy S25 ailesinin yeni üyesi Galaxy S25 Slim üzerinde çalışıyor. Sızdırılan bilgilere göre Galaxy S25 Slim, ince tasarımı ve güçlü özellikleriyle dikkat çekecek.

GALAXY S25 SLİM'İN ÖZELLİKLERİ

Galaxy S25 Slim, 6,6 inçlik bir ekrana, Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemciye ve 4.700 mAh ile 5.000 mAh arasında bir bataryaya sahip olacak.

Üçlü arka kamera kurulumunda ise 200 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera ve 3,5x optik zoomlu 50 MP telefoto kamera yer alacak.

iPHONE 17 AİR'DEN DAHA KALIN

Galaxy S25 Slim'in kalınlığı 7 mm'den az olacak. Bu, iPhone 17 Air'den daha kalın anlamına geliyor.

Galaxy S25 Slim'in, 2025 yılının ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.