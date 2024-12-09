Samsung Galaxy S25 Ultra depolama ve RAM seçenekleri ortaya çıktı

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Samsung Galaxy S25 Ultra'nın RAM ve depolama seçenekleri hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Sızıntılara göre S25 Ultra, yapay zeka destekli özellikler için daha fazla RAM ile gelecek.

Galaxy S25 Ultra'nın üç farklı RAM ve depolama seçeneğiyle sunulması bekleniyor:

12 GB RAM + 256 GB depolama

16 GB RAM + 512 GB depolama

16 GB RAM + 1 TB depolama

16 GB RAM'E GERİ DÖNÜŞ

Samsung, Galaxy S21 Ultra'dan sonra ilk kez bir Ultra modelinde 16 GB RAM seçeneği sunacak. Bu artışın nedeni, yapay zeka destekli özelliklerin daha fazla RAM gerektirmesi olabilir.

APPLE İLE BENZER STRATEJİ

Apple, iPhone 16 modelinde temel RAM kapasitesini 8 GB'a çıkarmıştı. Apple Intelligence yapay zeka özelliklerinin en az 8 GB RAM gerektirmesi, Samsung'un da benzer bir strateji izlemesine neden olmuş olabilir.

Galaxy S25 serisi, Galaxy AI için daha fazla RAM'e ihtiyaç duyabilir. Samsung'un web sitesinde yanlışlıkla yayınlanan One UI 7 sayfası, yapay zeka özelliklerinin öne çıktığını gösteriyor.

DİĞER ÖZELLİKLER

Galaxy S25 Ultra'nın Snapdragon 8 Elite işlemci, daha yuvarlak kenarlar ve geliştirilmiş kamera gibi özelliklerle gelmesi bekleniyor. Pil ve ekranın ise S24 Ultra ile aynı kalabileceği söyleniyor.