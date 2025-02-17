Samsung Galaxy S25 Ultra en iyi ekranlı akıllı telefon oldu

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Samsung'un yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S25 Ultra, DXOMARK tarafından yapılan ekran testlerinde rakiplerini geride bırakarak birinci sıraya yerleşti.

160 puan alan telefon, hem global hem de ultra premium kategorilerde liderliği ele geçirdi.

DXOMARK EKRAN TESTLERİNDE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

DXOMARK, Galaxy S25 Ultra'nın ekranını detaylı bir şekilde inceledi ve şu alanlarda yüksek puanlar verdi:

Açık Hava Okunabilirliği: 2.600 nitlik tepe parlaklık ve etkili yansıma önleyici kaplama sayesinde, telefon parlak güneş ışığında bile mükemmel bir okunabilirlik sunuyor.

Renk Doğruluğu: Galaxy S25 Ultra, özellikle sadık modda, doğru ve canlı renkler üretiyor. Ayrıca, farklı görüntüleme açılarında renk kaymaları minimum seviyede.

Video Performansı: Düşük ışıkta bile etkileyici bir video performansı sunan telefon, 24 nit HDR tepe parlaklığına sahip. Ayrıca, akıcı bir görüntü deneyimi için etkili bir çerçeve işleme teknolojisi kullanıyor.

GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN ALANLAR

DXOMARK, Galaxy S25 Ultra'nın ekranında bazı iyileştirme alanları da tespit etti:

Dokunmatik Etkileşim: Dokunmatik etkileşimler genellikle akıcı olsa da bazen istenmeyen dokunuşlar kaydedilebiliyor. Bu alanda, diğer ultra premium telefonlar biraz daha iyi performans gösteriyor.

Gece Modu: Optimize edilmiş mavi ışık yönetimine rağmen, gece modunda daha yüksek emisyonlar DXOMARK'ın Eye Comfort etiketini almasını engelliyor.

DXOMARK sıralamasında Galaxy S25 Ultra'yı takip eden telefonlar şunlar:

Google Pixel 9 Pro XL ve Pixel 9 Pro (158 puan)

Honor Magic 6 Pro (157 puan)

Samsung Galaxy S25+ ve Galaxy S25 (157 puan)