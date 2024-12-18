Samsung Galaxy S25 Ultra ince tasarımıyla ortaya çıktı

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Samsung Galaxy S25 Ultra, ince tasarımı ve çerçevesiz ekranıyla dikkat çekiyor.

Sızdırılan bilgilere göre, S25 Ultra rakipleri iPhone 16 Pro Max ve Pixel 9 Pro'dan daha ince çerçevelere sahip olacak.

Akıllı telefon üreticileri, çerçeveleri mümkün olduğunca incelterek daha geniş bir ekran alanı sunmaya çalışıyor. Galaxy S25 Ultra, bu yarışta öne çıkan bir model olacak.

İNCE ÇERÇEVELER

Galaxy S25 Ultra'nın, iPhone 16 Pro Max'ten 0,2 mm daha ince çerçevelere sahip olacağı belirtiliyor.

Bu fark, çıplak gözle fark edilmeyebilir, ancak Samsung'un tasarım ve mühendislik alanındaki başarısını gösteriyor.

SNAPDRAGON 8 ELİTE İŞLEMCİ

Galaxy S25 Ultra, güçlü Snapdragon 8 Elite işlemci ile donatılacak. Bu işlemci, telefona yüksek performans ve akıcı bir kullanıcı deneyimi sağlayacak.

Galaxy S25 Ultra, Samsung'un geleneksel tasarımından farklı olarak daha yuvarlak kenarlara sahip olacak.

Bu değişiklik, bazı kullanıcılar tarafından eleştirilse de, telefonun daha ergonomik bir tutuş sunmasını sağlayabilir.