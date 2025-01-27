Samsung Galaxy S25 Ultra, performans testlerinde iPhone 16 Pro Max'i geçti

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Samsung'un yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S25 Ultra, performans testlerinde iPhone 16 Pro Max'ı geçmeyi başardı.

Geekbench 6 testlerinde çok çekirdekli performansta iPhone'u geçen Galaxy S25 Ultra, gücünü bir kez daha kanıtladı.

TEK ÇEKİRDEKTE İPHONE ÖNDE

Tek çekirdek performansında iPhone 16 Pro Max, 3.457 puan ile Galaxy S25 Ultra'nın 3.220 puanını geçti.

Ancak, çok çekirdek performansında Galaxy S25 Ultra, 10.223 puan ile iPhone'un 8.553 puanını geride bıraktı.

Bu sonuç, Galaxy S25 Ultra'nın daha fazla işlem gücü gerektiren görevlerde daha iyi performans gösterdiğini ortaya koyuyor.

Çok çekirdekli performansta iPhone 16 Pro Max'ı geçmesi, Samsung'un amiral gemisi telefon pazarındaki liderlik iddiasını ortaya koyuyor.