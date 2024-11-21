Samsung Galaxy S25 Ultra prototipi ortaya çıktı: Tasarım nasıl olacak

Haber Merkezi

Samsung'un merakla beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S25 Ultra'nın prototipine ait görüntüler internete sızdırıldı.

Sızdırılan görüntüler, telefonun tasarım detayları hakkında önemli ipuçları veriyor. Galaxy S25 Ultra, Galaxy S24 serisinden bazı tasarım öğelerini korurken, bazı yeniliklerle de geliyor.

GALAXY S25 ULTRA'NIN TASARIM DETAYLARI

Sızdırılan görüntüler, Galaxy S25 Ultra'nın Galaxy S24 Ultra'nın keskin köşelerinden farklı olarak hafif kavisli kenarlara sahip olacağını gösteriyor.

Ancak telefon, Galaxy S25 ve Galaxy S25+ modelleri kadar yuvarlak kenarlı bir tasarıma sahip olmayacak.

Galaxy S25 Ultra'nın düz yan çerçevelere sahip olacağı da sızdırılan görüntüler arasında yer alıyor.

Bu tasarım detayı, telefonun elde daha rahat tutulmasını sağlayabilir. Ayrıca düz yan çerçeveler, telefonun çerçevelerinin daha ince görünmesine de yardımcı olabilir.

DAHA İNCE ÇERÇEVELER

Galaxy S25 Ultra'nın, 2024 yılında piyasaya sürülen diğer telefonlara kıyasla daha ince çerçevelere sahip olacağı söyleniyor.

Bu da telefonun ekran alanını daha da genişletecek ve daha modern bir görünüm sağlayacak.

GÜÇLÜ DONANIM

Galaxy S25 Ultra'nın, Qualcomm Snapdragon 8 Elite yonga seti ve 16 GB RAM ile güçlendirilmesi bekleniyor.

Ayrıca telefonun kamera sisteminde de bazı değişiklikler olabilir. 12 MP ultra geniş açılı kameranın yerine 50 MP'lik bir kamera kullanılabilir.