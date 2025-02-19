Samsung Galaxy S25 Ultra ve S25 Plus sahipleri şimdi de şarj sorunundan şikayetçi

Haber Merkezi

Samsung'un yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S25 Ultra ve S25 Plus, kullanıcıların şarj sorunlarıyla karşı karşıya.

Reddit ve Samsung Topluluk forumları gibi platformlarda, birçok kullanıcı telefonlarının yavaş ve kesintili şarj olduğunu belirtiyor.

SORUNUN DETAYLARI

Sorun, 45W hızlı şarj özelliğini kullanırken ortaya çıkıyor. Kullanıcılar, telefonlarının şarj olurken bağlantısının kesilip tekrar bağlandığını ve şarj işleminin çok uzun sürdüğünü belirtiyor.

SAMSUNG'DAN AÇIKLAMA

Samsung, sorunun farkında olduğunu ve gelecekteki bir güncellemeyle çözüleceğini açıkladı.

Şirket, sorunun 5A kablo desteği ile ilgili olabileceğini düşünüyor. Bu nedenle, kullanıcıların 3A kablo kullanmaları öneriliyor.

Kullanıcılar, hızlı şarj özelliğini devre dışı bırakarak sorunu geçici olarak çözebilirler. Ancak, bu durumda şarj işlemi daha yavaş gerçekleşecektir.

Sorunun sadece kablolu şarj özelliğini etkilediği, kablosuz şarj özelliğinde herhangi bir sorun olmadığı belirtiliyor.

DAHA FAZLA SORUN YAŞANIYOR

Galaxy S25 serisiyle ilgili başka sorunlar da bildiriliyor. Bazı kullanıcılar, fotoğraflarda garip çizgiler oluştuğunu ve telefonların aşırı ısındığını belirtiyor.

Galaxy S24 serisinde de benzer sorunlar yaşanmış ve Samsung, bu sorunları yazılım güncellemeleriyle çözmüştü.