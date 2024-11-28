Samsung Galaxy S25 Ultra, yeni görseller ve One UI 7 ekran görüntüleriyle sızdırıldı

Haber Merkezi

Samsung'un yaklaşmakta olan Galaxy S25 Ultra modeli, son zamanlarda sızıntıların odağında yer alıyor.

Daha önce yayınlanan bir videonun ardından şimdi de yeni fotoğraflar ve ekran görüntüleri ortaya çıktı.

Bu sızıntılar, cihazın tasarımına ve One UI 7 güncellemesinin nasıl görüneceğine dair daha fazla bilgi sunuyor.

YENİ GÖRÜNTÜLER TELEFONUN ALT KISMINI GÖSTERİYOR

Yeni sızdırılan fotoğraflar, Galaxy S25 Ultra'nın alt yarısını gözler önüne seriyor. USB-C bağlantı noktası, SIM yuvası, hoparlör ve S Pen gibi detaylar bu fotoğraflarda net bir şekilde görülebiliyor.

S Pen'in, ekranın sol alt köşesinin altında, önceki modellerle aynı konumda olduğu anlaşılıyor.

DAHA YUVARLAK BİR TASARIM

Görüntüler ayrıca, Samsung'un bu modelde daha yuvarlak kenarlı bir tasarım tercih ettiğini doğruluyor. Bu tasarım değişikliği, Galaxy S25 Ultra'nın S25 ve S25 Plus modelleriyle daha uyumlu bir görünüm kazanmasını sağlayacak.

ONE UI 7'YE İLK BAKIŞ

Sızıntılar arasında Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzünün Galaxy S25 Ultra'da nasıl görüneceğine dair ekran görüntüleri de yer alıyor.

Ekran görüntülerinde yeni arayüz hakkında çok fazla detay bulunmasa da yaklaşan değişiklikler hakkında fikir edinmek mümkün.

GALAXY S25 ULTRA HAKKINDA NE BİLİYORUZ

Son sızıntılarla birlikte Galaxy S25 Ultra'nın tasarımı ve özellikleri hakkında daha fazla bilgiye sahibiz.

Daha yuvarlak köşeler ve One UI 7 arayüzü gibi yenilikler dikkat çekiyor. Telefonun donanım özellikleri ve kamera sistemi hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Galaxy S25 Ultra'nın tanıtım tarihi ve fiyatı gibi detayların önümüzdeki aylarda netleşmesi bekleniyor.