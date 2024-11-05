Samsung Galaxy S25 Ultra'nın tasarımı sızdırıldı

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Samsung hayranları, Galaxy S25 Ultra'nın tasarımında köklü bir değişiklik bekliyordu.

İlk sızıntılar, S24 Ultra'nın keskin köşelerinin yerini daha yuvarlak hatlara bırakacağını gösteriyordu.

Ancak yeni sızdırılan görseller, bu beklentilerin tam olarak karşılanmayabileceğini ortaya koyuyor.

Sızıntıları yayınlayan Roland Quandt, Galaxy S25, S25 Plus ve S25 Ultra için tasarlanmış üçüncü parti silikon kılıfların görsellerini paylaştı.

Bu görsellere göre, S25 Ultra'nın köşeleri yalnızca hafifçe kavisli olacak ve genel tasarım S24 Ultra'ya oldukça benzeyecek.

Sızdırılan kılıflar, S25 Ultra'nın düz kenarlara sahip olacağını da gösteriyor. Bu, yan çerçevelerin daha ince görünmesini sağlayabilir. Zira S24 Ultra'nın kavisli yan rayları, yan çerçeveleri olduğundan daha kalın gösteriyordu.

TASARIM AYNI KALACAK

Galaxy S25 ve S25 Plus modellerinde ise tasarımın neredeyse tamamen aynı kalacağı belirtiliyor. Boyutlarda bazı ufak değişiklikler dışında, bu modellerin seleflerinden görünüm olarak farklılaşması beklenmiyor.

Tüm Galaxy S25 ailesinin, tüm bölgelerde yeni Qualcomm Snapdragon 8 Elite yonga setiyle güçlendirileceği bildiriliyor.

İlk raporlar, bu yonga setinin aşırı ısınma sorunlarına yol açabileceği endişelerini dile getirmişti, ancak bu endişelerin yersiz olduğu düşünülüyor.

Samsung'un Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesinin, Galaxy S25 ile aynı gün yayınlanması bekleniyor.



