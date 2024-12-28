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Samsung Galaxy S25 Ultra'nın tüm teknik özellikleri sızdırıldı. Sızıntılar, telefonun daha önceki raporlarda iddia edildiği gibi Snapdragon 8 Elite işlemci, 16 GB RAM ve 200 MP kamera gibi özelliklerle geleceğini doğruluyor.

GALAXY S25 ULTRA ÖZELLİKLERİ

İşte Galaxy S25 Ultra'nın sızdırılan özellikleri:

Ekran: 120 Hz yenileme hızına sahip 6,8 inç QHD LTPO AMOLED ekran

İşlemci: Snapdragon 8 Elite

RAM: 16 GB'a kadar

Depolama: 1 TB'a kadar

Arka Kamera: 200 MP + 50 MP (ultra geniş) + 50 MP + 10 MP

Ön Kamera: 12 MP

Batarya: 45W hızlı şarjlı 5.000 mAh pil

İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7

S24 ULTRA İLE KARŞILAŞTIRMA

Galaxy S25 Ultra, Galaxy S24 Ultra ile karşılaştırıldığında çok az değişiklik sunuyor. Ekran boyutu, pil kapasitesi, şarj hızı ve depolama seçenekleri aynı kalacak. Kamera tarafında ise sadece ultra geniş açılı lens 50 MP'ye yükseltilecek.

Galaxy S25 Ultra'nın en önemli yeniliği, 16 GB RAM seçeneği. Bu artışın, Galaxy AI yapay zeka özelliklerinin daha verimli çalışmasını sağlamak için yapıldığı düşünülüyor.

FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ

Galaxy S25 Ultra'nın fiyatı ve çıkış tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak, telefonun Ocak 2025'te düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması ve şubat ayında satışa sunulması bekleniyor.