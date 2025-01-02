Samsung, Galaxy S25 ve S26'da fiyat artışına gidecek

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Samsung, yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S25 ve S26'da Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemcisini kullanacak.

Ancak, bu işlemcinin yüksek maliyeti, telefonların fiyatlarının artmasına neden olabilir.

SNAPDRAGON 8 ELİTE'İN MALİYETİ

Qualcomm, Snapdragon 8 Elite işlemcisi için Samsung'dan 190 dolara kadar ücret talep ediyor. Bu, Galaxy S25 serisinin fiyatının artmasına yol açabilir.

SAMSUNG FOUNDRY'NİN VERİM SORUNLARI

Samsung, kendi işlemcisi Exynos 2500'ü üretmekte zorlanıyor. Samsung Foundry'nin 3nm üretim sürecindeki düşük verimlilik, Exynos 2500'ün Galaxy S25 serisinde kullanılmamasına neden oldu.

Snapdragon 8 Elite, 4,32 GHz'e kadar saat hızına sahip iki adet Prime çekirdek ve 3,53 GHz'e kadar saat hızına sahip altı adet Performans çekirdeği ile güçlü bir işlemci.

Dimensity 9300 ve Dimensity 9400 gibi, Snapdragon 8 Elite de verimlilik çekirdeklerini kullanmıyor.

Samsung, Exynos 2600 işlemcisinde de benzer verimlilik sorunları yaşarsa, Galaxy S26 serisinde de fiyat artışına gidebilir.

TSMC, sözleşmeli çip üretim pazarında lider konumda bulunuyor. Samsung Foundry ise verimlilik sorunlarıyla mücadele ediyor.