Samsung Galaxy S25, yeni nesil manyetik kablosuz şarj teknolojisiyle geliyor

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Samsung, Galaxy S25 serisinde yeni nesil manyetik kablosuz şarj teknolojisini kullanacak. Qi2 standardını destekleyecek olan Galaxy S25 serisi, daha hızlı ve verimli kablosuz şarj imkanı sunacak.

QI2 KABLOSUZ ŞARJ STANDARDI

Qi2, Wireless Power Consortium (WPC) tarafından geliştirilen yeni nesil kablosuz şarj standardı.

Qi2, manyetik hizalama özelliği sayesinde daha verimli ve güvenli bir kablosuz şarj deneyimi sunuyor.

SAMSUNG, QI2'Yİ İLK KULLANAN OLABİLİR

Samsung, Galaxy S25 serisiyle birlikte Qi2 teknolojisini kullanan ilk akıllı telefon üreticisi olabilir. Bu sayede, Samsung kablosuz şarj konusunda Apple ve Çinli rakiplerinin önüne geçebilir.

YÜKSEK HIZLI KABLOSUZ ŞARJ

Oppo Find X8 serisi gibi bazı Çinli telefonlar, manyetik kablosuz şarj ile 50W'a kadar şarj hızlarına ulaşabiliyor.

Samsung'un Galaxy S25 serisinde bu kadar yüksek hızlar sunması beklenmiyor, ancak Qi2 standardı sayesinde kablosuz şarj hızlarında önemli bir artış olması muhtemel.

Qi2 standardının en önemli özelliği, manyetik hizalama. Bu özellik, cihazın şarj cihazıyla mükemmel bir şekilde hizalanmasını sağlayarak kablosuz şarj verimliliğini artırıyor ve ısınma sorunlarını azaltıyor.

Samsung'un, Galaxy S25 serisi için MagSafe tarzı kılıflar, kablosuz şarj diskleri ve harici batarya paketleri gibi yeni manyetik şarj aksesuarları piyasaya sürmesi bekleniyor.