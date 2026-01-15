Google Pixel 10a önümüzdeki ay piyasaya sürülebilir: İşte beklenen özellikler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Google'ın orta segment akıllı telefon pazarındaki rekabeti artırmak amacıyla Pixel 10a modelini beklenenden çok daha erken bir tarihte tanıtmaya hazırlandığı konuşuluyor.

WinFuture kaynağından gelen bilgilere göre, cihazın şubat ayı başında tanıtılması ve ay ortasında satışa sunulması bekleniyor.

Bu erken lansman kararı, şirketin Samsung Galaxy A serisi ve yakında çıkacak Apple iPhone 17e modeliyle rekabet etme stratejisinin bir parçası.

Pixel 9 serisinin başarısını sürdürmeyi hedefleyen modelin Obsidyen, Sis, Lavanta ve Böğürtlen olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle geleceği belirtiliyor.

EKRAN VE BATARYA ÖZELLİKLERİ

Tasarım açısından selefi Pixel 9a'ya benzemesi beklenen cihazın, 6,28 inçlik FHD+ çözünürlüklü ve 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranla geleceği öngörülüyor.

Ayrıca telefonun 5100 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılacağı ve kullanıcılara 128 GB ile 256 GB depolama seçenekleri sunacağı da gelen bilgiler arasında.

Cihazın arka tarafında 48 MP ana sensör ve 13 MP ultra geniş açılı lensin yer aldığı, ön tarafında ise 13 MP selfie kamerasının bulunduğu tanıdık kurulumun korunması bekleniyor.

Ancak işlemci tarafında bir yükseltme yapılmayacağı ve yeni modelin Pixel 9a'da da kullanılan Tensor G4 çipiyle yola devam edeceği iddia ediliyor.