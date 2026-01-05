Samsung Galaxy S26 modellerinin fiyatları ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsung, Apple'ın iPhone 17 serisindeki agresif fiyatlandırma stratejisine karşılık vererek, yaklaşan Galaxy S26 serisinde beklenen fiyat artışını uygulamama kararı aldı.

Güney Koreli teknoloji devi, artan bileşen maliyetlerini ve döviz kurlarındaki dalgalanmaları tüketiciye yansıtmak yerine kendi kar marjlarından fedakarlık ederek fiyatları sabit tutmayı hedefliyor.

FİYATLAR GEÇEN YILLA AYNI KALACAK

Bu strateji kapsamında Galaxy S26'nın 799 dolar, S26 Plus'ın 999 dolar ve S26 Ultra modelinin ise 1.299 dolardan satışa sunulması bekleniyor.

Şirket, "Galaxy Unpacked" etkinliğini 25 Şubat tarihinde düzenleyerek yeni amiral gemisi serisini Mart 2026'da kullanıcılarla buluşturacak.

Samsung, Galaxy Z Fold8 ve Z Flip8 modellerinde de fiyat istikrarını korurken donanım tarafında önemli iyileştirmelere gidiyor.

Galaxy Z Fold8 modelinin ağırlığının 215 gramdan 200 grama düşürülmesi ve batarya kapasitesinin 4400 mAh'den 5000 mAh seviyesine çıkarılması planlanıyor.

Benzer bir tasarım iyileştirmesi Galaxy Z Flip8 modelinde de görülürken, cihazın ağırlığı yaklaşık 180 grama düşecek.