Samsung Galaxy S26 modellerinin kamera özellikleri ortaya çıktı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un 2026 yılında duyuracağı amiral gemisi telefonlar merakla bekleniyor.

Akıllı telefon sektörünün bilindik sızıntı kaynaklarından Roland Quandt, Samsung Galaxy S26 serisinin kamera özelliklerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

GALAXY S26 ULTRA KAMERA ÖZELLİKLERİ

Sızıntıya göre Samsung Galaxy S26 Ultra modeli, 200 MP ana kamera ile donatılacak.

Bu kameraya 3x yakınlaştırmalı 12 MP telefoto kamera, 5x yakınlaştırmalı 50 MP telefoto kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera eşlik edecek.

SAMSUNG GALAXY S26 PRO VE EDGE DETAYLARI

Roland Quandt, serinin diğer modelleri hakkında da kısmi bilgi paylaştı.

Buna göre Galaxy S26 Edge modelinde 200 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera yer alırken, Galaxy S26 Pro modelinde 50 MP ultra geniş açılı kamera bulunacağı belirtildi.