Samsung Galaxy S26 Pro yolda: İşte özellikleri

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un 2026 yılı amiral gemisi telefonları hakkında ilk detaylar sızdırılmaya başlandı.

Gelen bilgilere göre şirket, bu yıl isimlendirme stratejisinde önemli bir değişiklik yaparak serinin başlangıç modelini, Samsung Galaxy S26 Pro olarak adlandıracak.

TASARIM VE EKRAN

Telefonun tasarım açısından çok büyük bir fark yaratması beklenmiyor ancak biraz daha ince bir yapıya ve 6.27 inç boyutunda daha büyük bir Dynamic AMOLED 2X ekrana sahip olacağı belirtiliyor.

Arka taraftaki üçlü kamera kurulumunun ise bir adacık içerisinde yer alacağı iddia ediliyor.

PERFORMANS VE KAMERA

Cihazın, pazara göre Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 veya Exynos 2600 işlemciden güç alması ve 16 GB'ye kadar RAM ile desteklenmesi bekleniyor.

Üçlü kamera kurulumunda ise performansı iyileştirilmiş 50 MP çözünürlüğünde yeni bir ana kameranın yer alacağı söyleniyor.

Android 16 tabanlı One UI 8 ve gelişmiş "Galaxy AI" özellikleriyle gelecek olan Samsung Galaxy S26 Pro'nun fiyatı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Fiyatlandırmanın, Apple'ın henüz duyurmadığı iPhone 17 serisinin fiyatlarına göre şekillenebileceği tahmin ediliyor.