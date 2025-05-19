Samsung Galaxy S26 serisinde büyük değişiklik: Plus modelinin yerini Galaxy S26 Edge alabilir

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Teknoloji devi Samsung'un, 2026 yılında piyasaya süreceği Galaxy S26 akıllı telefon serisinde önemli bir değişikliğe gideceği konuşuluyor.

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Galaxy S25 Edge modelinin ardından, Koreli üretici "Plus" modelini sonlandırarak yerine yeni bir Galaxy S26 Edge modeli sunabilir.

SAMSUNG 2026'DA GALAXY S26 EDGE'İ ÖNE ÇIKARACAK

Samsung'a yakın kaynaklar, Galaxy S26 serisinin geliştirme aşamasında olduğunu ve Basic, Edge ve Ultra olmak üzere üç modelden oluşacağını ortaya koyuyor.

Bu yeni stratejiyle, düşük satış rakamları nedeniyle "Plus" modelinin yerini bu kez Galaxy S26 Edge modelinin alması bekleniyor.

PLUS MODELİNİN DÜŞÜK SATIŞLARI BU DEĞİŞİKLİĞİ TETİKLEDİ

Plus modelinin sonlandırılmasının ana nedeni olarak düşük satışlar gösteriliyor; geçen yıl planlanan 37,7 milyonluk Galaxy S serisi satışı içinde Plus modeline sadece 6,7 milyon adet ayrılmıştı.

Ultra modeli 17,4 milyon, standart model ise 13,6 milyon adet satarak Plus modelinin müşteriler için daha az çekici olduğunu gösterdi.

Samsung bu stratejide yalnız değil; Apple'ın da bu yıl iPhone Plus serisini sonlandırıp yerine iPhone 17 Air modelini sunacağı bildiriliyor.