Samsung, Galaxy S26 serisini doğruladı: İşte beklenen özellikler

Samsung, Galaxy S26 serisi hakkında aylardır süren karmaşık sızıntıların ardından ilk resmi bilgileri paylaştı.

Şirket, 2025'in 3. çeyrek kazanç görüşmesinde, yaklaşan amiral gemisi serisinin önemli yükseltmeler alacağını resmen onayladı.

YENİ NESİL YAPAY ZEKA VE EXYNOS 2600

Samsung Mobil Deneyim bölümü başkan yardımcısı Daniel Araujo, Galaxy S26 serisinin "yeni nesil yapay zeka ile kullanıcı deneyiminde devrim yaratacağını" söyledi.

Araujo, ayrıca şirketin "kendi 2. nesil yonga setini" ve "daha güçlü performansı" sunacağını da belirtti.

Bu açıklama, bazı bölgelerde Exynos 2600 işlemcinin kullanılacağı iddialarını doğruladı.

2 nm sürecine dayanan bu yonga setinin, Qualcomm'un 3 nm Snapdragon çipine çok daha yakın bir performans göstermesi bekleniyor.

GALAXY S26 İÇİN YENİ KAMERA SENSÖRLERİ

Şirket yöneticisi, serinin "yeni kamera sensörleri" içereceğini de doğruladı. Bu ifade, daha önce S26'nın Galaxy S22'den bu yana aynı kamera donanımına sahip olacağını öne süren sızıntıları yalanlamış oldu.

Ultra modelinde 3x telefoto kamera için 10 MP'den 12 MP'ye mütevazı bir çözünürlük artışı beklenirken, standart modelde de yeni 50 MP Sony veya Samsung sensörlerin kullanılabileceği iddia ediliyor.