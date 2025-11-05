Samsung Galaxy S26 serisinin tanıtım tarihi ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsung’un 2026 yılındaki Galaxy S26 serisini tanıtacağı Unpacked etkinliğinin tarihi sızdırıldı. İddiaya göre etkinlik 25 Şubat 2026’da San Francisco’da düzenlenecek.

Bu tarih, Samsung'un geleneksel ocak ortası lansmanlarına kıyasla daha geç olmasıyla dikkat çekiyor. Sızıntıya göre Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra modelleri bu etkinlikte tanıtılacak.

GECİKMENİN NEDENİ MERAK KONUSU

Lansman tarihindeki gecikmenin nedeni tam olarak bilinmiyor. Ancak bu durumun üretim süreçleri veya tedarik zinciri optimizasyonlarıyla ilgili olduğu düşünülüyor.

Ayrıca Samsung'un, bu yeni seride Exynos ve Snapdragon yonga setlerini bölgelere göre farklılaştırma stratejisine devam edeceği belirtiliyor.

Tanıtım tarihinin MWC 2026 ile aynı haftaya denk gelmesi, Samsung’un stratejik bir karar almış olabileceğini gösteriyor. Galaxy S serisi normalde ocak ayında tanıtılıp şubat başında satışa çıkıyordu.

Bu yılki olası değişimin teknoloji takvimini de etkilemesi bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama önümüzdeki haftalarda gelebilir.