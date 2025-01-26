Samsung Galaxy S26 Ultra 200MP periskop kamera ile gelecek

Haber Merkezi

Samsung, Galaxy S25 serisini 22 Ocak'ta tanıtacak. Ancak, Galaxy S26 serisi hakkında da sızıntılar gelmeye başladı.

Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station, Galaxy S26 Ultra modelinde 200MP periskop telefoto kamera kullanılacağını iddia etti.

MOBİL FOTOĞRAFÇILIKTA DEVRİM

1/1.5 inç sensör boyutuyla mobil fotoğrafçılıkta büyük bir sıçrama yaratması beklenen 200MP periskop kamera, Galaxy S26 Ultra'yı 2026 yılının en iyi kameralı telefonu yapabilir.

200MP telefoto kameraların 2026 yılında bir trend haline gelmesi bekleniyor. Samsung, Çinli akıllı telefon üreticileriyle rekabet edebilmek için bu teknolojiyi Galaxy S26 Ultra'da kullanabilir.

GALAXY S25 ULTRA'NIN KAMERA ÖZELLİKLERİ

Galaxy S26 serisini beklemeden önce Samsung, Galaxy S25 Ultra modelini piyasaya sürecek. Galaxy S25 Ultra, etkileyici bir kamera kurulumuyla gelecek:

200MP ana kamera

50MP ultra geniş açılı kamera

3x optik zoomlu 10MP telefoto lens

5x optik zoomlu 50MP periskop lens

BEKLENTİLER YÜKSEK

Galaxy S26 Ultra için söylentiler beklentileri yükseltti. 200MP periskop kamera gerçekten de mobil fotoğrafçılıkta devrim yaratabilir. Ancak, Samsung'un bu iddiaları doğrulaması bekleniyor.