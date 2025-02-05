Samsung Galaxy S26 Ultra, ekran altı kamera ile gelebilir

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Sızdırılan bilgilere göre, Galaxy S26 Ultra'nın prototiplerinde kamera deliği bulunmuyor. Bu da Galaxy S26 Ultra'nın ekran altı kameraya sahip olacağına işaret ediyor. Ekran altı kamera teknolojisi ilk olarak Galaxy Z Fold 3 ile tanıtılmıştı.

Ekran altı kamera teknolojisi, kamerayı ekranın altına gizleyerek daha kesintisiz bir görüntüleme deneyimi sunuyor.

Ekranda bir delik açmak yerine, bu teknoloji piksel yoğunluğunu azaltarak daha fazla ışık girmesini sağlıyor. Ancak, ekran altı kameralar, delikli kameraların bir adım gerisinde bulunuyor.

GÜNCEL GELİŞMELER VE SÖYLENTİLER

Galaxy S26 Ultra ile ilgili sızıntılar ve söylentiler, telefonun kamera özelliklerine odaklanıyor. Ekran altı kamera teknolojisinin yanı sıra, telefonun diğer kamera özelliklerinin de geliştirileceği düşünülüyor.

Özellikle, düşük ışık koşullarında daha iyi performans gösteren bir sensörün kullanılması bekleniyor. Ayrıca, yapay zeka destekli kamera özelliklerinin de geliştirileceği söyleniyor.

Galaxy S26 Ultra'nın diğer özellikleri hakkında henüz çok fazla bilgi bulunmuyor. Ancak, telefonun daha güçlü bir işlemciye, daha büyük bir bataryaya ve daha hızlı şarj özelliklerine sahip olması bekleniyor.