Samsung Galaxy S26 Ultra ekranını sizden başka kimse göremeyecek

Samsung'un gelecek yıl tanıtması beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S26 Ultra hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor.

Son raporlar, telefonun gizliliğe odaklanan ve yapay zekâ destekli yepyeni bir ekran teknolojisine sahip olacağını öne sürüyor.

YENİ 'FLEX MAGIC PIXEL' EKRAN TEKNOLOJİSİ

Samsung Display tarafından geliştirilen ve seri üretime geçtiği söylenen "Flex Magic Pixel" teknolojisi, yapay zekâ kullanarak ekranın görüş açılarını kısıtlayabiliyor.

Örneğin bir bankacılık uygulaması açtığınızda, ekran yanınızda oturan kişiler için otomatik olarak karararak bilgilerinizi koruyor.

GÖRÜNTÜ KALİTESİNDEN ÖDÜN VERMEYECEK

Bu teknolojinin en büyük avantajı, geleneksel gizlilik filtrelerinin aksine ekran parlaklığını ve kalitesini kullanıcı için düşürmemesi.

Böylece kullanıcılar, herhangi bir dezavantaj yaşamadan dahili bir gizlilik filtresinin avantajlarından yararlanabilecek.

Bu yeni ekranın yanı sıra, Galaxy S26 Ultra'nın daha hızlı RAM, artırılmış şarj hızları ve düşük ışıkta daha iyi fotoğraflar çekecek yeni bir ana kamera gibi özelliklerle gelmesi bekleniyor.

Söylentiler ayrıca, serinin diğer modellerinin "Pro" ve "Edge" gibi yeni isimlerle yeniden markalanabileceğine de işaret ediyor.