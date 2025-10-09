Samsung Galaxy S26 Ultra nasıl görünecek: İşte ilk görseller

Samsung'un 2026'nın başında tanıtacağı Galaxy S26 serisinin en üst modeli olan Galaxy S26 Ultra'ya ait olduğu iddia edilen maket görüntüleri internete dolaşmaya başladı.

Güvenilirliği tartışmalı bir Reddit kullanıcısı tarafından paylaşılan fotoğraflar, özellikle renk seçenekleriyle dikkat çekti.

APPLE'DAN ESİNLENİLEN TURUNCU RENK TEPKİ ÇEKTİ

Sızıntıdaki en çok dikkat çeken detay, maketlerden birinin turuncu renkte olması oldu.

Bu durum, Apple'ın iPhone 17 Pro modeliyle popüler hale getirdiği renge bir özenme olarak yorumlanırken, sosyal medyadaki ilk tepkilerin neredeyse tamamının olumsuz olduğu görüldü.

KÖŞELİ TASARIM DEVAM EDECEK

Renklerin yanı sıra, maketler Samsung Galaxy S26 Ultra'da kavisli kenarlara sahip köşeli tasarımın ve dikey kamera adasının devam edeceğini gösteriyor.

Ancak sızıntının bilinmeyen bir kaynaktan gelmesi nedeniyle bu görüntülere şüpheyle yaklaşmakta fayda var.

Sızdırılan renklerin ve tasarım detaylarının gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği ise lansmanda belli olacak.