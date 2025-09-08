Samsung Galaxy S26 Ultra'nın görüntüleri ortaya çıktı.

Samsung'un bir sonraki amiral gemisi Galaxy S26 serisinin tasarımına ait görseller gelmeye devam ediyor.

Dün sızdırılan Galaxy S26 Edge'in ardından, bugün de serinin ana modelleri olan Galaxy S26 Pro ve S26 Ultra'nın render görüntüleri ortaya çıktı.

HAP ŞEKLİNDE YENİ KAMERA ADASI

Görüntülere göre, Galaxy S26'nın yerini alması beklenen Galaxy S26 Pro, selefinden farklı olarak hap şeklinde çıkıntılı bir kamera adası tasarımına geçiş yapacak.

S26 Ultra da aynı tasarımı paylaşacak, ancak selefinden daha yuvarlak köşelere sahip olacak.

GALAXY S26 ULTRA BEKLENEN ÖZELLİKLER

Galaxy S26 Ultra'nın 6,9 inç AMOLED ekran, Snapdragon 8 Elite 2 işlemci, 16 GB'a kadar RAM ve 60W hızlı şarjlı 5.000 mAh batarya ile gelmesi bekleniyor.

Dörtlü kamera kurulumunda ise 200 MP'lik bir ana sensör, 50 MP periskop lens ve 50 MP ultra geniş açılı lensin yer alacağı söyleniyor.

GALAXY S26 PRO BEKLENEN ÖZELLİKLER

Serinin başlangıç modeli olacak Galaxy S26 Pro'nun ise 6,27 inç ekran, Snapdragon 8 Elite 2 veya Exynos 2600 işlemci ve 45W hızlı şarjlı 4.300 mAh batarya ile gelmesi bekleniyor.

Bu modelin üçlü kamera kurulumunda 50MP'lik bir ana sensörün liderlik edeceği ve tüm serinin Qi2 kablosuz manyetik şarj desteğine sahip olacağı da iddialar arasında.