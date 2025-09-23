Samsung Galaxy S26 Ultra'nın yeni ekran özelliği ortaya çıktı

Samsung’un gelecek amiral gemisi modeli Samsung Galaxy S26 Ultra, yapay zekâ destekli yeni ve devrim niteliğinde bir ekran özelliği ile gündeme geldi.

“Flex Magic Pixel” adı verilen bu teknoloji, ekrana yandan bakan meraklı gözlere karşı koruma sağlayacak.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ OLED PİKSELLER

Samsung'un One UI yazılımında "Private Display" olarak adlandırılacak bu özellik, OLED piksellerin ışık çıkışını yapay zekâ desteğiyle otomatik olarak ayarlıyor.

Bu sayede ekranın görüş açısı daraltılarak, yalnızca doğrudan karşıdan bakan kullanıcının içeriği görmesi sağlanıyor.

GİZLİLİK FİLTRESİNE GEREK KALMAYACAK

Bu yenilikçi sistem sayesinde kullanıcılar, harici bir gizlilik filtresi satın almak zorunda kalmayacak.

Ek bir katman kullanılmadığı için ekran parlaklığı ve görüntü kalitesinin de bu durumdan olumsuz etkilenmeyeceği belirtiliyor.

Samsung Galaxy S26 Ultra ile sunulması beklenen bu özellik, akıllı telefonlarda daha önce görülmemiş bir gizlilik çözümü olarak öne çıkıyor.