Samsung Galaxy S26, yeni kamera özellikleriyle gelecek

Haber Merkezi

Samsung'un 2026 başında veya daha erken tanıtması beklenen Galaxy S26 amiral gemisi ailesi hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor.

Son söylentiler, özellikle serinin en mütevazı modeli olan standart Galaxy S26'nın kamera donanımında önemli bir yükseltme alabileceğine işaret ediyor.

Hollandalı yayın organı GalaxyClub'ın geçmişteki isabetli tahminlerine dayandırılan bu iddia, yeni modelin fotoğraf kalitesinde belirgin bir iyileşme sunabileceğini gösteriyor.

GALAXY S26 AYNI MEGAPİKSELDE YENİ BİR KAMERA SENSÖRÜNE KAVUŞUYOR

Standart Galaxy S26 modelinin ana arka kamerasının 50 megapiksel çözünürlüğünü koruması bekleniyor.

Ancak asıl önemli değişikliğin görüntüleme sensörünün kendisinde olacağı ve bu yeni sensörün, S25, S24 ve S23 modellerinde kullanılan Isocell GN3'ten daha iyi fotoğraflar üretmesi hedefleniyor.

Bu yükseltme, uzun zamandır aynı sensörü kullanan seri için önemli bir gelişme olarak kabul ediliyor.

Galaxy S26 Plus modelinin aynı kamera yükseltmesini alıp almayacağı ise henüz net değil.

Birçok kaynak, Samsung'un düşük satış rakamları nedeniyle Plus modelini sonlandırıp yerine süper ince bir Galaxy S26 Edge modeli sunabileceğini öne sürüyor.

Bu kararın, yeni piyasaya sürülen Galaxy S25 Edge'in pazardaki başarısına bağlı olacağı düşünülüyor.

S26 ULTRA VE EDGE MODELLERİ KAMERA KONUSUNDA DAHA DA İDDİALI OLACAK

Hem Galaxy S26 Edge hem de S26 Ultra'nın, standart Galaxy S26'dan daha iyi kameralara sahip olması neredeyse kesin görülüyor.

Bu iki üst düzey modelin arka kamera sistemlerinin başında muhtemelen 200 MP'lik yeni ve geliştirilmiş bir sensörün yer alacağı tahmin ediliyor.

Eğer temel S26 modeli Isocell GN3 sensörünü geride bırakırsa, Ultra ve Edge modellerinin de mevcut 200 MP Isocell HP2 sensöründen daha yeni bir teknolojiye geçmesi bekleniyor.