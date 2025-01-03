Samsung, Galaxy telefonlar için 500 MP kamera geliştiriyor

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Samsung, akıllı telefon kamera teknolojisinde önemli bir atılım yapmaya hazırlanıyor.

Galaxy telefonları için 500MP çözünürlüğünde bir kamera sensörü geliştiren şirket, Apple'ın iPhone 18 serisi için de yeni nesil 3 katmanlı görüntü sensörleri üretiyor.

SONY'NİN YERİNİ SAMSUNG ALABİLİR

iPhone modellerinde uzun yıllardır Sony tarafından üretilen görüntü sensörleri kullanılıyordu. Ancak, Apple iPhone 18 serisiyle birlikte Samsung sensörlerine geçiş yapabilir.

Samsung'un Apple için geliştirdiği 3 katmanlı yığılmış sensör, daha hızlı görüntü yakalama ve düşük ışıkta daha iyi performans sunuyor.

İyileştirilmiş dinamik aralık ve gelişmiş renk doğruluğu da sağlayan bu sensörler, iPhone 18 serisindeki 48MP geniş açılı kameralarda kullanılacak.

500MP SENSÖR GELİŞTİRİLİYOR

Samsung, kendi Galaxy cihazları için 500MP çözünürlüğünde bir kamera sensörü geliştiriyor. Bu sensörün, gelecek nesil Galaxy S serisi telefonlarda kullanılması bekleniyor.

İlk iPhone modelinde Micron tarafından üretilen 2MP bir kamera bulunurken, iPhone 3G ve 3Gs modellerinde Omnivision sensörleri kullanıldı. iPhone 4 ile Sony, iPhone 4s ile de 8MP çözünürlüğünde arka kamera iPhone'lara girdi.

İPHONE 18'DE NELER BEKLENİYOR

iPhone 18 serisi, TSMC tarafından 2nm işlem düğümü kullanılarak üretilen A20 ve A20 Plus işlemcilerle gelecek.

Eylül 2026'da tanıtılması beklenen iPhone 18, Samsung'un yeni nesil görüntü sensörleriyle mobil fotoğrafçılıkta yeni bir standart belirleyebilir.