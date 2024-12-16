Samsung, Galaxy telefonlarını daha popüler hale getirmek için Apple'a güveniyor

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Samsung, Galaxy S25 serisiyle Apple'ın iPhone'larına karşı zorlu bir rekabet içinde. Snapdragon 8 Elite işlemcisinin yüksek maliyeti ve Exynos üretimindeki sorunlar, Samsung'u fiyat konusunda zorluyor.

APPLE'DAN FİYAT ARTIŞI BEKLENTİSİ

Samsung, Apple'ın iPhone 17 serisinde fiyatları artırmasını bekliyor. Bu sayede, Galaxy S25 serisi daha rekabetçi bir fiyata sahip olacak.

Galaxy S25 serisinin fiyatları henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak, Samsung'un Galaxy S24 serisiyle benzer fiyatlar belirlemesi bekleniyor.

İPHONE 16 FİYATLARI SABİT KALDI

Apple, iPhone 16 serisinde fiyatları iPhone 15 ile aynı seviyede tutmuştu. Bu durum, Samsung'un Galaxy S24 serisini daha pahalı hale getirmişti.

Qualcomm'un yeni işlemcisi Snapdragon 8 Elite'in yüksek maliyeti, Samsung'un Galaxy S25 serisinin fiyatlarını artırmasına neden olabilir.

Samsung, Exynos işlemcilerinin üretiminde yaşadığı sorunlar nedeniyle Galaxy S25 serisinde Snapdragon işlemcilere yönelmek zorunda kaldı. Bu durum, Samsung'un maliyetlerini artırdı.

Galaxy S25 Ultra modelinde 16 GB RAM seçeneğinin sunulması da telefonun fiyatını artıran bir faktör.

Samsung, Galaxy S25 serisinin fiyatını belirlerken Apple'ın iPhone 17 serisindeki fiyat politikasını da göz önünde bulunduracak. Şirket, rekabetçi fiyatlar sunarak pazar payını korumayı hedefliyor.