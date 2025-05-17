Samsung, görselden video oluşturma özelliğini telefonlara getiriyor

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Sosyal medyada ortaya atılan bir iddiaya göre, teknoloji devi Samsung, popüler Galaxy AI paketine yeni bir görüntüden video oluşturma özelliği eklemek için çalışmalar yürütüyor.

Bu gelişme, Google'ın Gemini yapay zeka modelinin gelişmiş video oluşturma yeteneklerini duyurmasının hemen ardından geldi ve Samsung'un bu teknolojiyi kullanabileceği spekülasyonlarını artırdı.

YENİ YAPAY ZEKA ÖZELLİĞİ GOOGLE GEMINI TEKNOLOJİSİNİ KULLANABİLİR

X platformundaki bir duyumcuya göre, Samsung'un Galaxy AI paketine ekleyeceği bu yeni görüntüden videoya oluşturma özelliği, Google Gemini'nin gelişmiş yapay zeka yeteneklerinden yararlanabilir.

İki şirketin yakın iş birliği ve Gemini'nin halihazırda Galaxy telefonlarında varsayılan sanal asistan olması bu ihtimali güçlendiriyor.

HONOR BENZER BİR ÖZELLİKLE SAMSUNG'A RAKİP OLUYOR

Bu alanda rekabet de kızışıyor. Honor'un yakında tanıtacağı 400 serisi akıllı telefonlarında Google yapay zekası ile desteklenen benzer bir görüntüden videoya dönüştürme özelliği sunacağı belirtiliyor.

Honor'un bu özelliği ilk iki ay ücretsiz sunup ardından abonelik gerektirecek olması, Samsung'un da benzer bir model izleyebileceği sorularını gündeme getiriyor.

Şu an için tüm bunlar spekülasyon aşamasında olsa da Samsung'un bu yeni yapay zeka özelliğini One UI 8.0 ile birlikte tanıtması ve Honor örneğinde olduğu gibi ilerleyen dönemlerde ücretli bir abonelik modeliyle sunması ihtimaller arasında bulunuyor.