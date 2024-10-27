Samsung ile Apple, Intel'i satın almak için çalışmalar yürütüyor

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Qualcomm'un Intel'i satın alma girişiminin ardından şimdi de Samsung ve Apple'ın devreye girdiği iddia ediliyor.

Sektör içinden edinilen bilgilere göre, hem Samsung hem de Apple, Intel'in çip üretim işini satın almak istiyor.

ÇİPLER NEDEN ÖNEMLİ

Intel'in çip üretim işine sahip olmak, Samsung ve Apple'a Intel'in en son teknoloji üretim düğümlerine doğrudan erişim sağlayacak. Bu durum, her iki şirket için de stratejik bir avantaj anlamına geliyor.

APPLE, TSMC BAĞIMLILIĞINI AZALTMAK İSTİYOR

Apple, özellikle üst düzey çiper için Tayvanlı üretici TSMC'ye bağımlı durumda. Intel'in çip merkezini satın alarak Apple, bu bağımlılığını azaltabilir ve çiplerini ABD'de üretme imkanına kavuşabilir.

SAMSUNG, ÜRETİM KABİLİYETLERİNİ GELİŞTİRMEYİ HEDEFLİYOR

Samsung ise kendi üretim yeteneklerini güçlendirmek için Intel'in dökümhane işinden faydalanabilir.

Samsung'un son dönemdeki üretim süreçlerinde yaşadığı sorunlar, Intel'in teknolojisine olan ihtiyacını artırmış durumda.

SÖYLENTİLER HENÜZ DOĞRULANMADI

Her zamanki gibi, bu iddiaların sadece birer söylenti olduğunu ve henüz resmi bir doğrulama yapılmadığını belirtmek önemli.

Intel, son dönemde AMD ile iş birliği yaparak x86 EAG'yi oluşturdu ve ABD Savunma Bakanlığı ile Amazon Web Services gibi önemli müşterilerden siparişler aldı.

Bu gelişmeler, Intel'in finansal durumunu güçlendirerek olası bir satın almayı zorlaştırabilir.